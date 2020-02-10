"الصحة الإماراتية" تعلن تسجيل إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تشخيص حالة جديدة لمرض فيروس كورونا المستجد من الجنسية الهندية وهي من المخالطين للحالة التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

وبهذا يكون عدد الحالات المكتشفة في الإمارات 8 حالات فقط منذ ظهور المرض إلى اليوم.

وكانت الوزارة أعلنت، الأحد، أول حالة شفاء تسجل في الدولة لمصابة صينية.

وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المسجلة مستقرة ما عدا حالة واحدة تحت العناية المكثفة وقيد المتابعة الدقيقة من قبل فريق استشاري طبي عالي المستوى.

