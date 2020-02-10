إنقاذ الأرواح يتصدر نقاشات "منتدى الأمراض غير المعدية" بالشارقة

أكد خبراء رعاية صحية وباحثون ومسؤولو منظمات غير حكومية إقليمية ودولية ضرورة تسريع خطوات المجتمع المدني لمكافحة الأمراض غير المعدية وإنقاذ الأرواح وحماية المجتمعات.





جاء ذلك خلال الجلسة الرئيسية الأولى، التي عقدت خلال أعمال اليوم الثاني من المنتدى العالمي لتحالف منظمات الأمراض غير المعدية، المقام في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، وحملت عنوان "إنقاذ الأرواح وحماية المجتمعات" من خلال تطبيق السياسات والحلول القادرة على إحداث تغيير والمتعلقة بالأمراض غير المعدية.

ينظم المنتدى، الذي تختتم فعالياته، الثلاثاء، جمعية أصدقاء مرضى السرطان بالتعاون مع تحالف منظمات الأمراض غير المعدية، تحت شعار "تسريع التقدم في تنفيذ الالتزامات الدولية للوقاية والحد من الأمراض غير المعدية".

وترأست الجلسة السفيرة سالي كوال نائبة الرئيس الأولى في الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان وجمعية السرطان الأمريكية، بمشاركة كل من الدكتور رين مينجوي المدير العام المساعد في التغطية الصحية الشاملة للأمراض المعدية وغير المعدية في منظمة الصحة العالمية، والدكتورة مامكا أنيونا أخصائية الصحة والأمراض غير المعدية في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".





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إلى جانب الطبيب والسيناتور غيدو جيراردي من تشيلي، والدكتورة نوشين محمد بازرجاني استشاري أمراض القلب في هيئة الصحة بدبي، ونائب رئيس اتحاد الصحة العالمي وكريستينا سبيركوفا الرئيسة الدولية لمجموعة "Movendi International" في السويد.

وكذلك تارا سينج بان نائب المدير الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ في الاتحاد الدولي لقضايا السل والرئة في سنغافورة، والدكتورة بتول الوحداني رئيسة الاتحاد الدولي لرابطات طلاب الطب 2018 و2019 في الأردن.

وسلطت الجلسة الضوء على الجهود العالمية في مواجهة هذه الأمراض والاستفادة من قوة المجتمع المدني في سد الفجوة وتسريع التقدم المحرز لمكافحة الأمراض وإنقاذ الأرواح، واستكشاف طرق التسريع في اعتماد وتطبيق استراتيجيات التدخل لمكافحة الأمراض غير المعدية.





كما بحثت الجلسة طرق متابعة الاستنتاجات التي خلص إليها الاجتماع الرفيع المستوى للأمم المتحدة، الذي عُقد حول التغطية الصحية الشاملة، حرصاً على التزام البلاد بتولي زمام القيادة فيما يتعلق بالتغطية الصحية الشاملة لمعالجة الأمراض غير المعدية، وبذل جهود العناية الحثيثة لمدى الحياة.

وناقشت كيفية تحديد الأولويات ومعالجة شؤون التمويل وضرورة توفير الموارد اللازمة للتصدي للأمراض غير المعدية.

كما شهد المنتدى عقد 6 ورش عمل ركزت على تشجيع الحكومات والمجتمع المدني لاتخاذ إجراءات فعالة في التصدي للأمراض غير المعدية، والتحديات التي تواجه المنظمات الدولية ذات الصلة في تحقيق التقدم بسياسات التدخل، للحد من هذه الأمراض، واستعراض قدرة البيانات على دعم إصلاح الأنظمة المعنية بالأمراض غير المعدية.