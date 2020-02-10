ترامب يرجح انتهاء أزمة فيروس كورونا بحلول أبريل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أن تتلاشى أزمة فيروس كورونا بحلول شهر أبريل/نيسان المقبل.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا وبلوغ عدد الوفيات جراء الفيروس 910 أشخاص حول العالم بعد تفشيه في نحو 30 بلدا ومنطقة، وأصاب نحو 40 ألفا و614 آخرين حتى الآن.
وقررت السلطات الفرنسية، الإثنين، فرض حجر صحي إلزامي على الوافدين إليها من مدينة ووهان الصينية، مصدر تفشي فيروس كورونا المستجد.
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