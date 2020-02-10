وزراء الصحة الأوروبيون يناقشون آليات مواجهة "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الإثنين، أن وزراء الصحة الأوروبيون سيناقشون في بروكسل إجراءات ضمان عدم انتشار فيروس كورونا الجديد، الخميس.

ويسعى الوزراء الذين يلتقون بحضور ممثل لمنظمة الصحة العالمية، إلى تبني مقاربة منسّقة لمواجهة الوباء، بعد تسجيل نحو 30 إصابة في الاتحاد الأوروبي.

ودعا وزير الصحة الألماني يانس شبان، عقب لقائه نظيرته الفرنسية أجنيس بوزين بباريس، في 4 فبراير/شباط، لإجراء نقاش على المستوى الأوروبي، حول اتخاذ إجراءات تقيّد الدخول للتكتل الأوروبي، على غرار تلك التي اتخذتها واشنطن، أو تكثيف الرقابة على الحدود، إذ منعت أمريكا دخول جميع الأشخاص غير المقيمين القادمين من الصين.

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وشدد الوزيران على ضرورة تنسيق القرارات بين دول الاتحاد الأوروبي، نظراً لحرية حركة المواطنين في منطقة شنجن، التي ليس فيها رقابة حدودية في الأوقات العادية.

وسيقوم الوزراء بـ"تبادل وجهات النظر حول إجراءات الطوارئ الجديدة في مجال الصحة، ومناقشة حلول لتجنب انتشار الوباء في الاتحاد الأوروبي واتخاذ قرارات لتحقيق ذلك".

وأدى فيروس كورونا الجديد إلى وفاة 908 أشخاص في البر الصيني، وتجاوز عدد المصابين 40 ألفاً، وفق آخر حصيلة أعلنتها السلطات الصينية، الإثنين، فيما رصدت 33 إصابة في الاتحاد الأوروبي، 14 منها في ألمانيا، و11 في فرنسا.