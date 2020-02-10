كثيرًا ما نسمع عن الخلطات الصحراوية للعروس بخاصة هذه الأنواع الخاصة بالجسم، التي تمنح العروس بشرة فاتحة وناعمة كالأطفال، ويعود اسمها إلى الصحراء المغربية، تلك المنطقة المعروفة بالوصفات الطبيعية كالطمي، وكالغسول المغربي وغيرها.

وقد اخترنا لكِ اليوم مجموعة من خلطة العروس الصحراوية لتبييض الجسم، لتعتمديها قبل حفل زفافكِ.

خلطة العروس الصحراوية من ماء الورد والحليب

المكونات

كوبان من الحليب الطازج

كوب من ماء الورد

صابونة غليسرين مبشورة

علبة من الغسول المغربي الأبيض



طريقة تحضير الماسك

- أثناء الاستحمام، اخلطي هذه المواد جيدًا مع بعضها البعض.

- دلّكي جسمكِ بالخليط بالكامل، واتركيه على الجسم لمدة نصف ساعة، مع التعرض للبخار.

- اُتركي الخليط على الجسم لمدة نصف ساعة، ثم أكملي حمّامكِ.

خليط الحليب المجفف والطمي

3 ملاعق كبيرة من الحليب المجفف

- ملعقة كبيرة من الطمي

- كوب ماء ورد

- ملعقة كبيرة زيت ورد

طريقة تحضير الماسك

- اُخلطي المكونات مع بعضها.

- اُفركي بشرتكِ بالخلطة، واتركيها لمدة ربع ساعة على الجسم.

- اِغسلي الجسم بالماء الدافىء.

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ماسك الطمي مع صابون الكبريت

المكونات

- صابونة كبريت مبشورة

- ملعقة صغيرة من الطمي المغربي

- ملعقة كبيرة من العسل

- كوب كبير من ماء الورد



طريقة تحضير الماسك

نخلط المكونات الجافة مع بعضها، ثم نضع ماء الورد.

وزعي الخليط على بشرة الجسم، ومن ثم اتركيه حتى يجف.

اشطفي جسمكِ بالماء بعد حوالى 20 دقيقة، وكرري الماسك مرة أسبوعيًّا.

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