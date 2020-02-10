منى الجمل تقدم روتين يومي للعناية ببشرتك في الشتاء

تتعرض البشرة في فصل الشتاء للجفاف وتكون القشور في بعض مناطق الوجه واليدين والقدمين، لذا يتوجب عليك اتباع روتين عناية يومي لبشرتك للحصول على بشرة نضرة مشرقة دائما.

تقدم لنا خبيرة التجميل منى الجمل مجموعة من الخطوات البسيطة للعناية بالبشرة في الشتاء:

- الحرص على تناول كوب ماء مع ملعقة من العسل الأبيض على الريق يوميا والذي يساعد على ترطيب البشرة بطريقة ممتازة.

- غسل البشرة بالغسول المناسب لنوع بشرتك.

- الاهتمام بترطيب البشرة بشكل مكثف عن طريق عدد من المرطبات وهي:

استخدام كريم مرطب للبشرة مناسب لنوع بشرتك.

استخدام زبدة الشيا فهي مرطب رائع للبشرة وتناسب كافة أنواع البشرة وتحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تحافظ على شباب بشرتك.

Advertisements

كما يمكنك استخدام زيت الجوز هند كمزيل للمكياج ويحافظ على ترطيب البشرة والتمل على إعادة توازنها.

- عمل تقشير للبشرة بشكل أسبوعي عن طريق اسكراب للبشرة ونضيف معه كبسولة من فيتامين E، ثم ترطيب البشرة.

- ولترططيب الشفاه يمكنك استخدام الفازلين المخصص للشفاه ليلا، وعمل اسكراب اسبوعي خفيف لها.

قد يهمك ايضاً:

تعرفي على ماسكات ترطيب لصحابات البشرة الحساسة

تعرفي على خلطات طبيعية تساعدكِ على ترطيب البشرة