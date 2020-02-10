وصفات طبيعية بالزبادي لبشرة مثالية

القاهرة – لايف ستايل
يعتبر الزبادي من أفضل المكونات التي تدخل في الماسكات لانه يناسب جميع انواع البشرة وليس له تأثير سلبي على البشرة ، لذا نقدم لكي وصفات طبيعية بالزبادي .
1- الزبادي مع العسل
اخلطي 3 ملاعق زبادى مع ملعقة عسل كبيرة جيدا ، وطبقيها على وجهك لمدة 20 دقيقة ، ثم اشطفيه بالماء الدافئ .
2- الزبادي والليمون لتقشير البشرة
اخلطي 3 ملاعق من الزبادي مع ملعقتين من عصير الليمون واتركيهم على وجهك حتى يجف ، ثم ابدأي بازالته عن طريق فركه بهدوء باستخدام يديك وبعدها قومي بشطفه بماء فاتر .
3- الزبادي وماء الورد
تخلط ملعقة من الزبادي مع 3 ملاعق من ماء الورد وضعيهم على وجهك لمدة 15 دقيقة ، يمكنك استخدام هذا الماسك بشكل يومي قبل النوم .
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