خلطة الترطيب الطبيعية لجميع أنواع الشعر

القاهرة – لايف ستايل
إذا كنتي غير راضية عن مظهر شعرك و تلاحظين الشعر المتطاير و الجاف و أطرافه الرقيقة الغير منتظمة و المتكسرة فإنك بحاجة أكيدة لإعادة النظر في طريقة العناية بشعرك و بإمكانك الاعتماد على المكونات الطبيعية لمنح شعرك الترطيب اللازم و النعومة و اللمعان بدون المساس بالميزانية … كيف ذلك ؟!
إن الشعر بطبيعة الحال يتأثر خلال فصل الصيف بالعوامل الخارجية و ذلك يرجع لأسباب بيئية منها التعرض إلى أشعة الشمس التي تؤثر بنسبة كبيرة على الشعر و تؤدي إلى التلف و الجفاف ، كما ان نقص الماء بالجسم نظراً لإفراز الجسم نسبة كبيرة من العرق يؤدي إلى مشاكل متعددة للشعر منها الجفاف و النهايات المتكسرة و التساقط ، لذلك يجب الانتباه إلى النظام الغذائي بحيث يحتوي على نسبة وفيرة من السوائل و الخضراوات و الفاكهة بالإضافة إلى حماية الشعر من الشمس و الوقاية منها .
إليك خلطة طبيعية رائعة تمنح الشعر كل ما يحتاجه فهي تتميز بأنها مثالية لجميع أنواع الشعر .
خلطة رائعة لترطب الشعر و إعادة الحيوية و اللمعان
المكونات :
نصف ثمرة صغيرة من الأفوكادو .
2 من أوراق الصبار.
10 ملل من زيت أركان (أي ما يعادل ملعقتين ).
2 ملل من زيت الزيتون البكر الممتاز (أي ما يعادل ملعقة صغيرة أقل قليلا من النصف).
5 ملل من زيت جوز الهند (1 ملعقة صغيرة)
20 ملل من قناع ترطيب الشعر (ملعقة كبيرة أكثر من واحد قليلاً ).
طريقة التحضير و الاستخدام :
استخرجي محتويات أوراق الألوة فيرا ( الصبار ) .
ثم تخلط جميع المكونات حتى تصبح عجينة متجانسة جداً .
يغسل الشعر بالشامبو الخفيف و يشطف جيداً .
ضعي هذه العجينة على الشعر الرطب مع تفادي فروة الرأس .
يدلك الشعر بخفة بهذه الخلطة .
اتركي الخليط لمدة ربع ساعة ثم يشطف بالماء جيداً .
يجب استخدام هذه الخلطة الطبيعية لمدة 15 يوماً متواصلة للحصول على نتيجة رائعة سوف تبهرك .
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