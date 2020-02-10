خلطة الترطيب الطبيعية لجميع أنواع الشعر

إذا كنتي غير راضية عن مظهر شعرك و تلاحظين الشعر المتطاير و الجاف و أطرافه الرقيقة الغير منتظمة و المتكسرة فإنك بحاجة أكيدة لإعادة النظر في طريقة العناية بشعرك و بإمكانك الاعتماد على المكونات الطبيعية لمنح شعرك الترطيب اللازم و النعومة و اللمعان بدون المساس بالميزانية … كيف ذلك ؟!

إن الشعر بطبيعة الحال يتأثر خلال فصل الصيف بالعوامل الخارجية و ذلك يرجع لأسباب بيئية منها التعرض إلى أشعة الشمس التي تؤثر بنسبة كبيرة على الشعر و تؤدي إلى التلف و الجفاف ، كما ان نقص الماء بالجسم نظراً لإفراز الجسم نسبة كبيرة من العرق يؤدي إلى مشاكل متعددة للشعر منها الجفاف و النهايات المتكسرة و التساقط ، لذلك يجب الانتباه إلى النظام الغذائي بحيث يحتوي على نسبة وفيرة من السوائل و الخضراوات و الفاكهة بالإضافة إلى حماية الشعر من الشمس و الوقاية منها .

إليك خلطة طبيعية رائعة تمنح الشعر كل ما يحتاجه فهي تتميز بأنها مثالية لجميع أنواع الشعر .

خلطة رائعة لترطب الشعر و إعادة الحيوية و اللمعان

المكونات :

نصف ثمرة صغيرة من الأفوكادو .

2 من أوراق الصبار.

10 ملل من زيت أركان (أي ما يعادل ملعقتين ).

2 ملل من زيت الزيتون البكر الممتاز (أي ما يعادل ملعقة صغيرة أقل قليلا من النصف).

5 ملل من زيت جوز الهند (1 ملعقة صغيرة)

20 ملل من قناع ترطيب الشعر (ملعقة كبيرة أكثر من واحد قليلاً ).

طريقة التحضير و الاستخدام :

استخرجي محتويات أوراق الألوة فيرا ( الصبار ) .

ثم تخلط جميع المكونات حتى تصبح عجينة متجانسة جداً .

يغسل الشعر بالشامبو الخفيف و يشطف جيداً .

ضعي هذه العجينة على الشعر الرطب مع تفادي فروة الرأس .

يدلك الشعر بخفة بهذه الخلطة .

اتركي الخليط لمدة ربع ساعة ثم يشطف بالماء جيداً .

يجب استخدام هذه الخلطة الطبيعية لمدة 15 يوماً متواصلة للحصول على نتيجة رائعة سوف تبهرك .

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