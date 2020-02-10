أطعمة مفيدة وصحية لبشرتك في الشتاء

القاهرة – لايف ستايل
مع دخول فصل الشتاء تتعرض بشرتك للكثير من نشاكل الجفاف والخشونة في بعض المناطق في الوجه واليدين والشفاه ، وتحتاج للترطيب من حين لاخر ، لذا نقدم لكي بعض الأطعمة والعناصر التي تحتاجها بشرتك لتبقي لينة ورطبة .
1- الخضروات الورقية الغنية بالفيتامينات والحديد تعزز من بشرتك لمقاومة الجفاف والبرودة ، مثل السبانخ .
2- الأفوكادو الغني بالفيتامينات والمعادن المفيدة للبشرة والدهون الغير مشبعة ، والتي يمكن الأعتماد عليها ضمن قائمة الأطعمة الأساسية اليومية .
3- المكسرات والفواكه المجففة التي تشعرك بالدفئ وترطب بشرتك داخليا وتبعدها عن التشقق .
4- الفراولة ، التوت والفاكهة الغنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تحمي بشرتك من التشقق والجفاف وتؤجل ظهور التجاعيد وعلامات تقدم السن ، وتقلل من نسبة ظهور القشور .
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