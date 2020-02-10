تعرفي علي أفضل الزيوت لمكافحة الشيخوخة

عملية الشيخوخة التي لا مفر منها من الصعب على الجلد. مشاكل مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وتراجع بداية الجلد لتظهر كما يقلل إنتاج النفط الطبيعي للبشرة.

ولكن مع بعض الاجراءات من العناية الخاصة و الاهتمام، يمكنك الحفاظ على بشرتك صحية والحفاظ على مظهر الشباب، دون إنفاق الكثير من المال على مستحضرات التجميل ومكافحة الشيخوخة.

زيت الأركان

يحتوي على الفيتامينات A و E التي تساعد في الحد من التجاعيد، بقع العمر، والخطوط الدقيقة وترهل الجلد. إنها تحافظ بشكل فعال على الجلد رطب ويحسن مرونة الجلد. حتى أنه يحمي الجلد من التلف التأكسدي من الأشعة فوق البنفسجية لأشعة الشمس.

و يمتص زيت الأركان بسرعة عن طريق الجلد ودون ترك أي بقايا زيتية فهو مناسبة لجميع أنواع البشرة، بما في ذلك البشرة الدهنية وحساسة.

استخدمي بضع قطرات من زيت أركان على الجلد والتدليك بلطف باستخدام حركات دائرية. تفعل ذلك يوميا قبل الذهاب إلى السرير.

زيت الزيتون

يعمل زيت الزيتون على مكافحة الشيخوخة بصورة مثالية للحفاظ على البشرة الشابة فانه غني بالفيتامينات A و E وكذلك العديد من المعادن الأخرى، والأحماض الدهنية التي يحتاجها الجلد لمحاربة التجاعيد



عندما يستخدم موضعيا على الجلد، فإنه يحفز إنتاج الكولاجين الذي يعطي البشرة توهج مع ملمس ناعم.

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عندما يتناول داخليا يحمي الجسم ضد الأمراض المرتبطة بالعمر، مثل مرض الزهايمر وهشاشة العظام والقرحة الهضمية وأكثر من ذلك.

لذلك ينصح بتدليك جسمك قبل الاستحمام بزيت الزيتون الفاتر لمدة 5 إلى 10 دقائق يوميا. سيؤدي ذلك إلى تحسين الدورة الدموية و الحفاظ على بشرتك رطبة وخالية من علامات الشيخوخة.

أيضا يفضل اضافة 1-2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر في النظام الغذائي الخاص بك العادية فانه يساعد الجسم داخليا على الابقاء بصحة و حيوية مما يظهر على الشكل العام للبشرة و تصبح اكثر شباب و حيوية .

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