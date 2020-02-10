تعرفي على روتين اليومي لكايلي جينر المرطب للجسم

فيديو قصير جمع بين الأختين الغير شقيقتين كايلي جينر kylie jenner وكلوي كاراشيان khloe kardashian ، طرحت فيه كايلي بعض الأسئلة على اختها ، ذلك احتفالا بطرح أخر منتج في العلامة التجارية kylie cosmatics التابعة لكايلي جينر ، ثم قلبت "كلوي" الطاولة على "كايلي" بطرح عليها سؤال يخص الروتين اليومي المرطب للجسم الذي تتبعه كايلي وعاداتها للاستحمام .

وأجابت كايلي أنها تقسم روتين الاستحمام اليومي المرطب لجسمها ، حبث تبدأ بغسل شعرها "بالشامبو" ثم "البلسم" .

ثم بعدها تستخدم مقشرات للجسم ، ولكن هذه ليست الخطوة الأخيرة فبعد الخروج من الاستحمام عادة ما تستخدم الزيوت الطبيعية حتى يتنفس جسدها ، كما أنها كشفت ايضا عن الزيوت الطبيعية المفضلة لديها مثل زيت اللوز ، زيت الزيتون و زيت الجوجوبا .

خطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة تستخدمها صاحبة علامة مستحضرات تجميل عالمية ، تمكنك ايضا من ان تحصلي على روتين يومي لترطيب جسمك بطريقة غير مكلفة .

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