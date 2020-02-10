وصفة مذهلة لتفتيح البشرة بنتائج مضمونة

القاهرة – لايف ستايل
كم مرة بحثتي عن مستحضرات تفتيح البشرة ؟
بالتأكيد مرات و مرات عديدة فإن كل إمرأة تبحث عن جمالها و صفاء و نقاء بشرتها ، فإن هناك العديد من الخلطات الطبيعية التي تمنحك ما تتمنين من حلم البشرة الجميلة و الصافية بعيداً عن مستحضرات التجميل … ما هي ؟
هذا ما سنقدمه لكِ في مستحضر رائع بمكونات مجربة و مضمونة ذات النتائج المذهلة على بشرتك لتتركها ناعمة مثل الحرير و بيضاء و مشرقة و هي كالتالي …
كريم مذهل لتفتيح البشرة و توحيد لونها
المكونات:
100 ملل من الجلسرين .
7 ملاعق من كريم جليسوليد .
4 ملاعق من زيت الخروع .
5 ملعقة كبيرة من الفازلين .
5 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو .
1 علبة كريم فيكس صغيرة الحجم .
1 ملعقة كبيرة من نشاء الذرة .
7 ملعقة كبيرة من بودرة الأطفال .
2/1 كوب من الماء .
2/1 كوب من ماء الورد .
طريقة التحضير و الاستخدام :
اخلطي كل من الجلسرين و كريم جليسوليد و بودرة الأطفال مع التقليب جيداً حتى يمتزج .
ثم ضعي اناء به الماء و ماء الورد الطبيعي و نشاء الذرة مع الخلط الجيد و يوضع على نار هادئة مع التقليب حتى تحصلين على خليط متماسك ، ثم ضعيه جانباً حتى يبرد تماماً .
ثم احضري إناء آخر يخلط فيه كل من كريم فيكس مع زيت الخروع و زيت اللوز و الفازلين مع التقليب الجيد حتى يمتزج تماماً ثم اضيفيه إلى خليط الجلسرين و الجليسوليد و بودرة الاطفال.
ثم يضاف بعد ذلك خليط ماء الورد و النشاء حتى يصبح المستحضر متجانس تماماً .
احفظي هذا الكريم في علبة زجاجية معقمة مزودة بغطاء محكم و تستخدم عند الحاجة .
يوضع هذا الكريم على بشرة نظيفة على الرقبة و الوجه مع التدليك الخفيف لمدة 20 دقيقة ثم يشطف بالماء الدافيء ثم البارد .
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