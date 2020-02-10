شكرا لقرائتكم خبر عن "ديلى ميل": وفاة 900 مريض وإصابة 40 ألف شخص بفيروس كورونا حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن عدد قتلى فيروس كورونا ارتفع 10 مرات في مقاطعة هوبي الصينية، لأن آلاف المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة لا يطلبون المساعد، وقد ادعى المسؤولون مرارًا وتكرارًا أن عدد القتلى في الصين يبلغ حوالي 2 %، لكن علماء الفيروسات الذين يتتبعون الوباء يقولون إن نسبة الوفيات بين الحالات أعلى في مقاطعة هوبى.



فحص مرضى فيروس كورونا

ويعتقد باحثو إمبيريال كوليدج لندن، أن النسب أقرب إلى 18%، حيث أشاروا إلى وفاة 900 مريض وأصابة أكثر من 40 ألف مريض، على الأقل في العالم. وقال الباحثون، إن أقل من خمس حالات الإصابة بفيروس كورونا القاتل في مقاطعة هوبي الصينية المهجورة التي تقع في قلب الفاشية، يتعرضون للوفاة.

وأكد علماء الفيروسات الذين يتتبعون الفاشية المتصاعدة، إن نسبة الوفيات أعلى بكثير في هوبى مقارنة بمناطق أخرى في الصين، لأن المرضى الأكثر شدة يتقدمون للعلاج. وتشير الأرقام إلى أن العدد الفعلي في مقاطعة ووهان هو 871 حالة وفاة من 29631 مريض مصاب، لكن الباحثين في كلية إمبريال كوليدج لندن يعتقدون أنه سيكون أقرب إلى 18%.

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وأصيب 40 ألف شخص في جميع أنحاء العالم بعدوى فيروس كورونا، مع تسجيل 8 حالات في بريطانيا، و12 حالة في الولايات المتحدة، و 15 في أستراليا، وينتشر الفيروس على الأسطح ومن خلال السعال والعطس.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه رئيس منظمة الصحة العالمية اليوم، من أن أزمة الفيروس التاجي التي تم الإعلان عنها حتى الآن "يمكن أن تكون قمة جبل الجليد" وسط مخاوف من فقدان آلاف الحالات.

توفي ما يقرب من 100 شخص من فيروس كورونا في الصين يوم أمس في أكثر الأيام دموية لتفشي المرض منذ 6 أسابيع حتى الآن، لكن يبدو أن عدد المرضى الجدد الذين يتم تشخيصهم يتناقص يوما بعد يوم.