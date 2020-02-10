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شكرا لقرائتكم خبر عن كم يوم يعيش فيروس 'كورونا' على الأسطح؟ والان مع التفاصيل
الإثنين 10 فبراير 2020
قالت نتائج دراسة أجريت في مستشفى جامعة غرايفسفالد الألمانية إن درجات الحرارة المنخفضة والتي يصاحبها ارتفاع في درجة الرطوبة تطيل من عمر فيروس كورونا.
وسلطت أبحاث الدراسة التركيز على الصيغ الأقدم من فيروس كورنا والتي اشتهرت باسم (سارس وميرس)، ويعتقد الباحثون أن هذه النتائج تنطبق على فيروس كورونا الجديد أيضاً.
ونُشرت نتائج الأبحاث في "جورنال أوف هوسبيتال إنفيكشن"، وتوصلت إلى أن لفيروس كورونا القدرة على الحياة على السطح لفترة تمتد حتى 9 أيام.
وكانت توصيات الوقاية قد نبّهت إلى أن المنظفات التي تقتل الفيروس عند تنظيف الأسطح ينبغي أن تحتوي على الكلور. وبخلاف ذلك، يتطلّب التنظيف الغسل بالماء والصابون لإزالة الفيروس من على الأسطح، كالمكاتب والدرابزين، والحمّامات.
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