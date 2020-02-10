تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة بالشوكولاته

المقادير 1 ½ x معلقة صغيرة قهوة

1 x كوب حليب خالى الدسم

1 x عدد شيكولاتة (مارس) الطريقة: هنسخن الحليب فى حلة على النار لحوالى دقيقة.

هنقطع لوح الشوكولاته المارس إلى قطع صغيرة.

هنضيف قطع الشوكولاتة إلى اللبن وهنقلب كويس.

أول ما اللبن يغلى والشوكولاته تدوب، هنضيف القهوة ونقلب كويس جدا.

أول ما الخليط يتجانس هنصبه فى كوب ويقدم.. بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الشيكولاتة الأسفنجى تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة القهوة والنسكافيه

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