تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تورتة الفواكة

المقادير

500 x جرام كريمة مخفوقة

6 x عدد بيضة (طازج)

4 x كيس كريم شانتى

2 x معلقة كبيرة نشا

1 ½ x كوب دقيق

1 x معلقة صغيرة فانيليا (سائلة)

1 x علبة زبادي

1 x معلقة كبيرة باكينج بودر

1 x كوب سكر

1 x معلقة كبيرة محسن كيك جيل

1 x كوب جيلى فراولة

الطريقة:

نقوم بخفق البيض مع السكر لمدة عشر دقائق.

نضيف للخليط الزبادي والنشا ونخفق حوالي دقيقتين.

نضيف الدقيق والبيكينج بودر والمحسن الجيل ونخفق على سرعة بطيئة حتى يتجانس الخليط تماما ويختفي الدقيق.

يصب الخليط في صينية دائرية مقاس 23 سم وتخبز في فرن ساخن على الدرجة 180 مئوية لمدة 30 الى 35 دقيقة.

نخرج الكيك من الفرن وندغه في القالب الي عشر دقائق ثم نرفعه من القالب وندعه يبرد تماما.

بعد ما يبرد الكيك تماما ويفضل تركه ساعتين بعد خبزه نقوم بقصه نصفين متساويين.

نقوم بخفق كريما الحلويات والكريم الشانتي في وعاء ونقوم بأخذ كمية من الكريما نحشو بها القسم الأول ونقطع بعض الفواكه قطع صغيرة ونضعها على الكريمة ثم نضع القسم الثاني من الكيك.

نغلف الكيك بالكريما من كل الجوانب.

نقوم بتقطيع الفواكه شرائح رقيقة.

يسخن كوب ماء ونذوب فيه الجيلي ونقوم بدهن الفواكه بالجيلي الساخن حتى لا يتغير لون الفواكه وتظل محتفظة بقوامها ونضارتها.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا بالكراميل

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكابتشينو بالكريمة