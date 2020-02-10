تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بطاطس بانيه

القاهرة - لايف استايل المقادير 2 x عدد بطاطس (مسلوقه ومهروسه)

1 x معلقة كبيرة بقسماط مطحون

1 x عدد بيضة

1 x معلقة صغيرة كمون

1 x معلقة صغيرة شطة (حمراء)

1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبه)

1 x معلقة كبيرة دقيق الطريقة: هنخلط البطاطس المهروسة مع الفلفل الاسود الشطة الحمرا والملح والكمون ونشكلها اقراص.

هتخفقي بيضة في طبق غويط وترشي عليه فلفل اسمر خفيف وتقلبي كويس

هنقلب اقراص البطاطس في البيض كويس اوي.

هنحط معلقة كبيرة دقيق علي معلقة كبيرة بقسماط وهنقلبهم كويس.

هنقلب اقراص البطاطس في الدقيق والبقسماط كويس.

هنقلى اقراص البطاطس فى الزيت لحد ما تتحول للون الذهبى .. بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عجة البطاطس بالذرة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أجنحة دجاج بالكمون

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