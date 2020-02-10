فيروس كورونا.. شر البلية يُضحك أحيانا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فيروس كورونا يثير الخوف والذعر بين الناس، ولكنه يدفعهم في الوقت نفسه إلى تصرفات تتسم أحيانا بالطرافة.

الصين.. بلد منشأ الفيروس، ومع تزايد الطلب على الكمامات؛ وجد الناس أنفسهم يبتكرون كماماتهم الخاصة التي بدت غريبة، أما في كوريا الجنوبية؛ ففي عرس جماعي تجسد الحب في زمن الكورونا.

رئيس منظمة الصحة العالمية أثار ضحكات الجمهور أثناء إلقائه خطابا حول الوضع بشأن فيروس كورونا عندما توقف بضع ثوانٍ للسعال، ثم عقبّ مازحا أن ذلك "لم يكن فيروس كورونا".

الشعب السوري سخر من فيروس كورونا على طريقته عبر وسائل التواصل الاجتماعي لوجود مشروب يحمل اسم كورونا كعلامة تجارية، أما المصريون -كعادتهم- لا يفوّتون الفرصة.