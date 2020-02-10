قصص إنسانية ناجحة في "منتدى الأمراض غير المعدية" بالشارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استعرضت فعاليات الدورة الـ3 من المنتدى العالمي لتحالف منظمات الأمراض غير المعدية في الشارقة قصصاً إنسانية ناجحة.

وتستضيف الشارقة المنتدى في الفترة من 9 - 11 فبراير/شباط، تحت شعار "تسريع التّقدّم في تنفيذ الالتزامات الدولية للوقاية والحد من الأمراض غير المعدية"، بمشاركة 400 مسؤول من 80 دولة حول العالم.

وقالت زوليخا مانديلا، السفيرة العالمية لصحة الطفل في مؤسسة الاتحاد الدولي للسيارات لـ"العين الإخبارية" إن المنتدى يكتسي أهمية بالغة من خلال إشراكه لقصص ناجين من الأمراض غير المعدية لاستعراض تجاربهم أمام المسؤولين العالميين.

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وأضافت أنه يجب على الحكومات والمنظمات الدولية الإنصات لمشاكل المرضى غير السارية.

ويشكل "تحالف منظمات الأمراض غير المعدية" شبكة من منظمات المجتمع المدني في 170 دولة وعددها 2000 منظمة، ويسعى للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها في جميع أنحاء العالم.

ويوفر المنتدى العالمي لهذا التحالف منصة فاعلة ومؤثرة لتبادل المعارف والخبرات، وبناء القدرات وتحديد الأولويات وتسهيل المبادرات بين أعضائه.