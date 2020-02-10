مصر تعلن 3 إجراءات صارمة لمنع دخول كورونا

أعلنت السلطات الصحية بمصر، اليوم الإثنين، عن اعتماد 3 إجراءات مشددة للحيلولة دون دخول فيروس كورونا المستجد إلى البلاد.

وقال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، إن البلاد خالية من أي إصابة مؤكدة بالفيروس المستجد حتى الآن.

وأضاف عبدالفتاح، في كلمة أمام لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب (البرلمان)، الإثنين، أن الإجراءات تشمل تطبيق الحجر الصحي بقوة وصرامة في جميع المنافذ المعتمدة.

إلى جانب قصر رحلات دولة الصين على مطار القاهرة الدولي، والإجراء الثالث تمثل في توفير جميع وسائل الرصد وتفعيلها على مدار الساعة لكافة القادمين من مناطق متأثرة.

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كانت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب استمعت إلى ممثلي وزارة الصحة بشأن الإجراءات الاحتياطية والاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا وضمان عدم دخول البلاد.

وقال الدكتور محمد عبدالفتاح إن وزارة الصحة وضع الفيروس المستجد "كورونا" قيد الدراسة بالتوازي مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمنع دخول وانتشار الفيروس داخل البلاد.

وأعلنت لجنة الصحّة الوطنية بالصين، الإثنين، أنّ الفيروس الخطير حصد أرواح 908 أشخاص في الصين القارية، وتخطّى عدد المصابين 40 ألفاً و171 شخصاً بعد تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وتكافح الصين للسيطرة على وباء كورونا المستجدّ، واتّخذت لهذه الغاية إجراءات مشدّدة شملت إغلاق مدن بأكملها ومنع سكانها من مغادرة منازلهم إلا للضرورة.

ويعتقد أنّ الفيروس ظهر أولاً في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لقضاء عطلة رأس السنة القمرية في يناير/كانون الثاني.

ودفع الوباء منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية، والعديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.