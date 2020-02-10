إنفوجراف.. 10 أسباب لآلام العمود الفقري و4 حلول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدث آلام العمود الفقري نتيجة عوامل عدة تؤثِّر على الفقرات مسببة آلاماً مبرحة في الظهر ككل. ويؤثر نمط الحياة غير الصحي وعدم ممارسة الرياضة واتباع عادات خاطئة في الجلوس والمشي، سلبياً على صحة العمود الفقري. الإنفوجراف التالي يوضح بعض الممارسات اليومية الخاطئة التي تُعرّض العمود الفقري للألم وتسبب له مشاكل صحية:



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