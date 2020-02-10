تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فراخ بالبصل

القاهرة - لايف استايل المقادير 4 x كوب ماء

3 x معلقة كبيرة زبدة

3 x عدد بصلة

1 x عدد دجاجة كاملة

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x عدد مكعب مرقة دجاج الطريقة: نقطع الدجاجة قطع صغير ونغسلها، ونحضر حلة كبيرة ونضع فيها قطع الدجاجة ونبشر البصلة ونضعها على الدجاجة، ونضيف الزبدة والملح والفلفل ونقلب جيداً.

ونستمر في التقليب مع إضافة مرقة الدجاج ونقلب جيداً حتى يصبح لون البصل ذهبي لمدة 15 دقيقة.

ثم نضيف 4 أكواب ماء على الدجاج ونتركها تغلي لمدة نصف ساعة، وتقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفلفل الحلو طريقة إعداد وتحضير طاجن كاليماري ببيوريه الطماطم

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