تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فيلية الدجاج بالمستردة

القاهرة - لايف استايل المقادير 4 x معلقة كبيرة مستردة

3 x عدد فص ثوم مهروس

2 x معلقة كبيرة عصير ليمون

2 x معلقة كبيرة زبدة

1 x كوب كريمة لبّاني

1 x كيلو صدور دجاج مخلية

1 x معلقة كبيرة دقيق

1 x معلقة صغيرة خردل (حبوب)

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x رشة ملح

1 x رشة فلفل اسود مطحون

½ x كوب مرق الدجاج الطريقة: فى طاسة غير قابلة للإلتصاق على النار نضع الزبد والبصل والثوم ونقلب حتى يذبل.

ثم نضيف صدور الدجاج وينثر فوقها الدقيق ونقلب حتى تحمر من الجانبين.

ثم نضيف المرق وعند الغليان نهدى النار ويترك حتى تنضج صدور الدجاج.

فى وعاء عميق نقلب الكريمة مع المستردة وحبوب الخردل وتتبل بالملح والفلفل.

ثم نضيف خليط الكريمة لصدور الدجاج ويترك حتى يغلى ثم نهدى النار ويترك حتى يسمك الصوص.

يغرف فورا فى طبق التقديم يقدم ساخنا بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البانية بالمستردة والمشروم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رول الدجاج المحشى

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