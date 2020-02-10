تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رول الدجاج المحشى

المقادير

3 x عدد فص ثوم مهروس

3 x معلقة كبيرة فلفل أخضر حلو

1 x كوب سبانخ

1 x كوب طماطم (مقطعة)

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x عدد دجاجة كاملة (مخلية)

1 x معلقة كبيرة زبدة

1 x معلقة كبيرة زيت زيتون

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

½ x كوب جبنة

½ x كوب مشروم (مقطع)

½ x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

¼ x كوب صنوبر

الطريقة:

فى إناء نضع زيت الزيتون على النار وأضيفى إليه البصل والثوم والفلفل الألوان والصنوبر ونقلب لمدة ثلاث دقائق.

ثم أضيفى المشروم والسبانخ والطماطم والفلفل الأسود والملح.

نطفئ النار ثم أضيفى الجبن وقلبى المكونات معًا.

وبعد ذلك ضعى الدجاجة المخلية والمدقوقة على ورقة زبدة.

وافردى الخليط على الدجاجة مع مراعاة ترك سنتيمترين تقريبًا من الحواف دون حشو.

لفّى الدجاج على شكل رول ولفّى الخيط حولها جيّدًا.

ثمّ ضعيها فى كيس الفرن ورشّى عليها التوابل واعقدى الكيس بإحكام.

يُرجّ الكيس بحذر حتى يتم التأكد من أن التتبيلة تغطى الدجاجة بالكامل.

ثم يُثقب الكيس من أعلى 3 ثقوب باستخدام الشوكة ويوضع الكيس على صينية فى وسط الفرن.

يُطهى رول الدجاج لمدة من 50 إلى 55 دقيقة فى الفرن عند درجة حرارة 180.

ويقطع الكيس من أعلى بعناية ثمّ يوضع رول الدجاج على طبق التقديم.

، وبعد أن يبرد الدجاج قليلا ينزع عنها الخيط وتقطع بواسطة سكينة حادة، ويقدم رول الدجاج المحشى بالهنا والشفا.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

روستو لحم محمر بالبطاطس والطماطم

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير باستا الفريدو بالسبانخ