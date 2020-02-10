تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الدجاج والبطاطس

القاهرة - لايف استايل المقادير 5 x عدد بطاطس (مسلوقة ومقشرة)

2 x معلقة كبيرة زيت زيتون

1 ½ x كيلو صدور دجاج مخلية

1 x معلقة صغيرة بابريكا

1 x معلقة صغيرة عصير ليمون

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x معلقة صغيرة كمون

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x عدد بصلة مفرومة

½ x كوب بقدونس طازج (مفروم)

0.33 x كوب زيتون (اسود شرائح)

¼ x معلقة صغيرة جنزبيل

¼ x معلقة صغيرة زعتر مجفف الطريقة: هنقطع البطاطس مكعبات

في بولة هنخلط عصير الليمون والكمون والبابريكا والملح والفلفل والجنزبيل والزعتر الجاف وزيت الزيتون ونقلبهم كويس.

هنتبل صدور الدجاج بالخليط وتدخل الثلاجة ساعتين والأفضل تبات من قبلها بليلة, وبعدين هنسخن الشواية ونسوى عليها الدجاج على الجنبين.

هنقطع صدور الدجاج مكعبات أو شرائح حسب الرغبة وهنخلطها مع البطاطس وهنضيف عليهم البصل والزيتون والبقدونس والقليل من صوص التتبيلة.. بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عجة البطاطس بالذرة طريقة إعداد وتحضير طاجن كاليماري ببيوريه الطماطم

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