تعرف علي أهم أعراض الاستجماتيزم

هناك أمراض ومشاكل صحية عديدة تتعرض لها العين ويعتبر الاستجماتيزم واحد من أشهر المشاكل الصحية التي تتعرض له العيون وهو عبارة عن خلل في الابصارحيث يسبب رؤية ضبابية وزغللة شديدة في العين، وحسب ما ذكره موقع allaboutvision فهناك علامات تظهرعلى المريض وتدل على إصابته بالاستجماتيزم وهى:

أعراض الاستجماتيزم

:يعانى المريض من ضعف شديد في النظر وعدم القدرة على الرؤية بشكل صحيح.

2:الشعور بالصداع المزمن وعدم القدرة على التركيز.

3:الشعور بالتعب والارهاق الشديد في العين.

4: الدوخة والدوار في بعض الأحيان.

5:حرق والتهاب وإحمرار شديد في العين وخصوصا عند الأطفال.

6:في الغالب يعانى المريض من قصر أو طول النظر وتشويش في الرؤية.

في الغالب يكون سبب الإصابة بالإستجماتزم العوامل الوراثية أي إصابة أحد أفراد الاسرة بالإستجماتزم فينتقل للأبناء، وقد يحدث الاستجماتيزم نتيجة قصرالنظرأوطول النظروإصابة العين بعد الجراحة.

يعتمد علاج الإستجماتزم على ارتداء النظارة الطبية أو ارتداء عدسات لاصقة، كما ينصح بالاهتمام بقياس النظر باستمرار وذلك للوقاية من ضعف النظر وتشويش الرؤية.

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كما ذكر الموقع بعض النصائح للحفاظ على صحة العين عموما ومنها:

1: ينصح بالاهتمام بتناول الأطعمة الصحية الغنية بالخضروات والفواكه التي تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التي تساعد على تقوية النظر مثل "الفلفل الأحمر، السلمون، البيض".

2:الاهتمام بإراتداء نظارة النظر دائما مع الكشف المستمر على صحة العيون وقياس النظر.

3: ارتداء نظارة الشمس قبل الخروج من المنزل في الصباح وذلك للوقاية من أشعة الشمس الضارة.

4:تجنب التدخين، فهو من أبرز الطرق السيئة التي تؤثر على صحة العين وتزيد من خطرالإصابة بالالتهابات.

5:ينصح بعدم الجلوس أمام شاشات التلفزيون والكمبيوتر والموبايل لساعات طويلة ، حتى لا تتعرض لضعف النظر والالتهاب الشديد بالعين.

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