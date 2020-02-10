دراسة تؤكد أن المشي في الصباح الباكر له فوائد عديدة

هل تساءلت يومًا ما الذي يحفز كثيرا من الناس لممارسة رياضة المشي يوميا فى الصباح الباكر؟، ربما بسبب فوائد المشي المذهلة خاصة وقت الصباح، وتظهر الأبحاث أن التمارين في أي وقت من اليوم مفيدة لكن فى الصباح الباكر تكون إيقاعات القلب وضخها أفضل وتوفر لعقلك وجسمك بعض المزايا الإضافية، فى السطور التالية نتعرف على أبرز فوائد المشي فى الصباح الباكر، وفقا لموقع femina.

فوائد المشي فى الصباح الباكر:

- يمنع الإصابة بأمرض نمط الحياة

أظهرت الدراسات أن المشي الصباحي مفيد للغاية فى منع أو تقليل أعراض أمراض نمط الحياة مثل السكري والغدة الدرقية وارتفاع ضغط الدم.



مزيج من هذه الأمراض مع مستويات عالية من الدهون الثلاثية وانخفاض مستويات الكوليسترول الجيد يؤدي إلى متلازمة التمثيل الغذائي الذي يجعلك عرضة لمرض القلب.

- تنظيم مستويات السكر

إذا كنت تعاني من مرض السكر فيمكنك التحكم في مستويات السكر المرتفعة لديك من خلال المشي لمدة 30 دقيقة كل صباح.



المشي يساعد الخلايا على الاستفادة من الجلوكوز في مجرى الدم بشكل أكثر كفاءة، يمكن أيضًا التحكم في مرض السكري عن طريق تقليل وزن الشخص بنسبة 10%على الأقل ، وهنا تعد عمليات المشي صباحًا التي تعمل بحرق السعرات الحرارية مساعدة كبيرة.

- إذابة الدهون في الجسم

أظهرت الدراسات أن المشي الصباحي فعال للغاية عندما يتعلق الأمر بحرق الدهون، حيث يحرق المشي 60% من السعرات الحرارية من الدهون، على الرغم من أن التمارين عالية الكثافة قد تمنحك نتائج أفضل لفقدان الدهون بشكل عام، إلا أن المشي في الصباح يمكن أن يساعدك على تحسين شكل جسمك من خلال رفع معدل ضربات القلب.

- المشى فى الصباح يحسن الصحة النفسية

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المشي في الصباح يجعلك تشعر بالسعادة ويضع نغمة إيجابية لبقية اليوم، وهناك عدد من الطرق التي يؤدي بها المشي الصباحي إلى تحسين صحتك العقلية. وبالنسبة للمبتدئين يطلق المشى السريع هرمون الإندورفين – الذى يشعرك بالسعادة ويمنحك دفعة مزاجية.

وقد أظهرت الدراسات أن المشي السريع لمدة نصف ساعة إلى ساعة له تأثير إيجابي كبير على أولئك الذين يعانون من الاكتئاب. ويمكن أن يساعد المشي أيضًا على حماية ذاكرتك وتحسين مهاراتك المعرفية، اندفاع الأكسجين والدم إلى عقلك عند المشي يجعل دماغك في حالة تأهب ويحسن وظائف المخ.

- يقوى صحة القلب

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية فيمكنك تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية عن طريق المشي السريع لمدة 30 دقيقة يوميًا، هذا كل ما يتطلبه الأمر لخفض ضغط الدم وتقليل مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار. هذا التمرين لنصف ساعة من الصباح أربع أو خمس مرات في الأسبوع يمكن أن يمنعك من السكتات الدماغية أيضًا، وفقًا لتقرير صادر عن جامعة ساوث كارولينا.

- المشي يحسن شكل الجسم

يساعد الصباح بانتظام على تحسين صحتك وشكل جسمك، ويقول الخبراء إن الذهاب للمشي في الصباح بانتظام قد يجعلك تعيش لفترة أطول لمدة عام ويحسن الدورة الدموية وإمدادات الأكسجين في الجسم ويؤدي إلى تحسين مناعتك.

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