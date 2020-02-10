إشادة دولية بجهود الشارقة في دعم المصابين بالأمراض غير المعدية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستضيف إمارة الشارقة فعاليات النسخة الثالثة من "المنتدى العالمي لتحالف منظمات الأمراض غير المعدية 2020"، الذي تتواصل أعماله حتى 11 فبراير/شباط.

وأشاد تود هاربر، الرئيس التنفيذي لـ"مجلس السرطان في فيكتوريا" بأستراليا، ورئيس "تحالف الأمراض غير المعدية"، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، بجهود إمارة الشارقة في دعم المصابين بالأمراض غير السارية.

ودعا هاربر إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لمنع الإصابة بالأمراض غير السارية.

وتُقدّر منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات بسبب الأمراض غير المعدية سيتجاوز إجمالي عدد حالات الوفاة الناجمة عن الأمراض المعدية ووفيات الأمومة والمخاض والنفاس، والأمراض المتعلقة بالتغذية مجتمعة بحلول عام 2030.

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ويقام المنتدى بتنظيم وإشراف "جمعية أصدقاء مرضى السرطان" بالتعاون مع "تحالف منظمات الأمراض غير المعدية"، وبمشاركة أكثر من 400 من خبراء الرعاية الصحية وصناع القرار والسياسات والمتخصصين وأصحاب المصلحة من 80 دولة حول العالم.

ويضم برنامج المنتدى 4 جلسات رئيسية و18 ورشة عمل لتحويل الالتزامات الدولية لمكافحة الأمراض غير المعدية إلى مبادرات وبرامج عملية.

ويتناول خبراء الرعاية الصحية المتخصصة بالأمراض غير المعدية الاستراتيجيات اللازمة للحد من حالات الإصابة بالأمراض غير المعدية التي تتسبب بوفاة نحو 41 مليون شخص سنويا بما يعادل 71% من إجمالي حالات الوفاة عالمياً، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.