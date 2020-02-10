السجن 6 أشهر عقوبة الهرب من الحجر الصحي في هونج كونج

أعلنت وزارة الصحة في هونج كونج، الإثنين، عقوبة الهروب من الحجر الصحي الإلزامي المفروض على بعض المنازل والفنادق، وذلك في إطار جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد القاتل.



وقال مسؤولو الوزارة، في مؤتمر صحفي، إنَّ أي شخص يغادر منزله أو الفندق الذي يقيم فيه أثناء خضوعه للحجر الصحي الإلزامي سيُوجَّه تحذير شفوي له أول مرة، وفي المرة الثانية سيتم وضع سوار تعقّب لمراقبة تحركاته في يده.

وفي حال خرق القواعد للمرة الثالثة سيتم نقل مَن يخالف التعليمات إلى منشأة حجر صحي تديرها الحكومة حتى انتهاء فترة الحجر ومدتها 14 يوما، بعد ذلك قد يتم الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر ودفع غرامة تصل إلى 3200 دولار.

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واعتبرت الشرطة في هونج كونج اثنين من بين 1138 شخصاً محتجزين في حجر صحي إلزامي بمنازلهم، بعد دخولهما هونج كونج قادمين من البر الرئيسي الصيني "من المطلوبين" وذلك بعد هروبهما، كما أصدرت تحذيرا لـ7 آخرين لانتهاكهم قواعد الحجر الصحي.

وكانت سلطات هونج كونج قد بدأت، الجمعة الماضي، تطبيق الحجر الصحي الإلزامي في المنزل لمدة 14 يوما بحق مَن يصلون إلى المدينة قادمين من البر الرئيسي الصيني للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد، الذي أودى بحياة أكثر من 900 مواطن في الصين حتى الآن.

وسجلت هونج كونج 38 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى ظهر الإثنين، بالإضافة إلى حالة مشتبه بها.

يأتي هذا فيما أعلنت السلطات الصينية، الإثنين، أن الفيروس حصد حتى الآن، وفق آخر إحصائية، أرواح 908 أشخاص في الصين، بينما تخطّى عدد المصابين بالوباء 40 ألف شخص.