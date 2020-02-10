"الصحة العالمية" تحذر من نظريات المؤامرة حول "كورونا الجديد"

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن "المتصدين ونظريات المؤامرة" يقوضون الوصول لحلول في مواجهة فيروس كورونا الجديد.

ونقلت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية عن الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام المنظمة، أن المعلومات الخاطئة "تجعل جهود عمالنا الأبطال أصعب".

وأوضح مدير عام منظمة الصحة العالمية للمراسلين أن المعلومات المغلوطة بشأن فيروس كورونا "تسبب ارتباكا وتنشر الخوف بين عامة الناس".

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وتابع: "أود الحديث بإيجاز عن أهمية الحقائق، وليس الخوف.. يجب أن يتمكن الناس من الوصول إلى المعلومات الدقيقة لحماية أنفسهم والآخرين".

وتضمنت النظريات الخاطئة التي انتشرت بشأن الفيروس نظريات المؤامرة التي تربط بين الفيروس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمزاعم حول أن وكالات الاستخبارات الأمريكية أو شركات الأدوية هي من يقف وراء الفيروس.

وأشارت الصحيفة الصينية إلى أنه كان هناك أيضًا فيديو منتشر لسيدة تتناول حساء الخفافيش الذي كانت هناك مزاعم تقول إنه مرتبط بانتشار الفيروس، ومزاعم علاقة الفيروس بالثعابين.

وزعمت تقارير أن المقطع الخاص بحساء الخفافيش تم تصويره في مدينة ووهان، بؤرة تفشي الفيروس، عندما تم الإبلاغ لأول مرة عن الوباء، لكن أثبتت السيدة التي صورت المقطع أنه تم تصويره عام 2016 في غرب المحيط الهادئ وليس الصين.

وأوضح مدير عام منظمة الصحة العالمية أنهم لا يكافحون الفيروس فقط، ولكن أيضًا المتصدين ونظريات المؤامرة/ مشيرًا إلى مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، وتحدث فيه أستاذ علم الأوبئة في لندن، آدم كوتشارسكي، عن أن المعلومات الخاطئة هي أكثر شيء معدِ متعلق بكورونا الجديد، وأن أفضل وسيلة للتصدي للمعلومات المغلوطة بشأن الفيروس هي "التعامل معها مثل الفيروس الحقيقي".