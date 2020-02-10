ارتفاع ضحايا كورنا بالصين إلى ألف حالة وفاة

عرضت قناة العربية، تقريرا حول حصيلة وفيات فيروس كورونا والتي تقترب إلى نحو ألف حالة.

وأعلنت الصين أن فيروس كورونا حصد حتى اليوم أرواح 908 أشخاص، بينما تخطى عدد المصابين بالوباء 40 ألف شخص بعدما سُجلت أكثرُ من ثلاثة آلاف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وخارج الصين القاريّة توفّى حتى اليوم شخصان فقط بالفيروس، أحدهما فى الفيليبين والآخر فى هونج كونج. وفى العامين 2002-2003 حصدت «المتلازمة الرئوية الحادة الوخيمة» (سارس) التى تنتمى مع فيروس كورونا المستجدّ إلى نفس السلالة الفيروس أرواح 774 شخصًا فى العالم أجمع. والسبت أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ عدد الإصابات الجديدة التى تسجّل يوميًا فى الصين أصبح «فى حالة استقرار»، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أنّ هذا لا يعنى بالضرورة أنّ الوباء تجاوز مرحلة الذروة، ويستمر الوباء فى الانتشار فى جميع أنحاء العالم.

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