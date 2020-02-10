"كورونا" يصل إلى مطاعم الصين.. و"كنتاكي" أول الضحايا

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العين الإخبارية - بسمة أبوطالبالإثنين 2020/2/10 03:47 م بتوقيت أبوظبي
سلسلة مطاعم كنتاكي في الصين
سجلت سلسلة مطاعم كنتاكي العالمية "KFC" أول إصابة بفيروس كورونا الجديد بين موظفيها بأحد فروعها في الصين.
ونقل موقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكي، عن صحيفة "تشاينا نيوز" أن أحد موظفي إعداد الطعام في "كنتاكي" في أحد فروع المطاعم في مدينة شيان بمقاطعة شنشي الصينية، أصيب بعدوى الفيروس التاجي القاتل.
وبحسب ما ورد في الصحيفة الصينية، كان المريض يعمل موظف استقبال، بالإضافة إلى عمله سابقاً في إعداد الوجبات في فرع مطاعم كنتاكي الواقع في مركز شياوزاي إينتيمي للتسوق.
وجاء هذا الخبر، وسط جهود الشركة لمحاولة كبح انتشار الفيروس في مطاعم كنتاكي وبيتزا هت في الصين من خلال إطلاق خدمة توصيل "دون تلامس" لتقليل مخاطر انتقاله، والتي يمكن أن تحدث عندما يسعل شخص مصاب أو يعطس في حدود 6 أقدام من شخص آخر.
وقال متحدث باسم مطاعم كنتاكي: "الشركة تراقب عن كثب الموقف وتتبع التوجيهات من السلطات المعنية، وبالفعل قمنا بتنفيذ العديد من التدابير الوقائية في جميع المطاعم وأماكن العمل لدينا للمساعدة في حماية موظفينا وأيضاً عملائنا".
يذكر أن فيروس كورونا الجديد تسبب في وفاة 910 أشخاص حول العالم بعد تفشيه في نحو 30 بلدا ومنطقة، وأصاب نحو 40 ألفا و614 آخرين حتى الآن، فيما أعلنت السلطات الصحية في الصين تعافي 3342 شخصا من المرض الوبائي.
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