أطول مما يُعتقد.. 24 يوما فترة حضانة فيروس كورونا الجديد

كشف مقال جديد أن من المتحمل أن تصل فترة حضانة فيروس كورونا الجديد، الذي أودى بحياة أكثر من 900 شخص في الصين، إلى 24 يوماً.

شارك في كتابة هذا المقال خبير الأوبئة الصيني تشونج نانشان، الذي اشتهر بجهوده في التعامل مع تفشي متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) عام 2003، وتم تعيينه مستشاراً كبيراً في أزمة كورونا الحالية.

وكتب نانشان أن فترة الحضانة قد تكون قصيرة لدرجة أنها لا تستمر ليوم واحد أو تكون أطول من 24 يوماً، وهو ما يزيد بـ10 أيام عما كان يعتقد سابقاً.

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ويشير المقال، الذي لا يزال في انتظار مراجعة من نظراء، إلى أن فترة الحضانة المتوسطة هي 3 أيام، وفقاً لتقارير "ناو نيوز" في هونج كونج.

وتمتد أحكام الحجر الصحي لأولئك المشتبه في حملهم للعدوى حالياً لمدة 14 يوماً، وخلال هذه الفترة، قد لا تظهر على حامل المرض أي أعراض.

ولفت بعض الخبراء إلى أن الفيروس قد ينتقل خلال فترة الحضانة هذه الخالية من الأعراض، على الرغم من أن البعض الآخر شكك في ذلك.

وأعلنت السلطات الصينية، الإثنين، أن فيروس كورونا الجديد حصد حتى الآن، وفق آخر إحصائية، أرواح 908 أشخاص في الصين، بينما تخطّى عدد المصابين بالوباء 40 ألف شخص.