ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 8 في بريطانيا

الفيروس حصد أرواح 908 أشخاص حتى اليوم في الصين

أعلنت السلطات البريطانية، الإثنين، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة بالمملكة المتحدة إلى ثمانية.



وأفادت وزارة الصحة البريطانية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الحالات الجديدة كانت على اتصال بحالة إصابة مؤكدة سابقة في بريطانيا، وجرى نقل الحالات إلى مراكز صحية في العاصمة لندن.

وذكرت الوزارة أن خبراء الصحة العامة يواصلون العمل الحثيث لتتبُع مَن تواصل مع جميع حالات الإصابة المؤكدة.

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وأعلنت بريطانيا في وقت سابق، الإثنين، أن فيروس كورونا الجديد يشكل تهديداً خطيراً ووشيكاً على الصحة العامة.

ولفتت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تمنح الحكومة صلاحيات إضافية لمكافحة انتشار الفيروس.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن القرار الصادر الإثنين جاء بعد أن هدد بالفرار شخص عائد من ووهان، بؤرة انتشار المرض في الصين، وموجود حالياً بالحجر الصحي، موضحة أن القرار يتيح للسلطات إبقاؤه قسراً في الحجر.

يأتي هذا بينما أعلنت الصين أن الفيروس حصد حتى اليوم أرواح 908 أشخاص في الصين، بينما تخطى عدد المصابين 40 ألف شخص، وذلك منذ رصد انتشار الفيروس في ديسمبر/كانون الأول.