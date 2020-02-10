إنفوجراف.. "العصب الخامس" أسباب الألم وطرق العلاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتبر العصب الخامس من أشد الأمراض ألما، حيث يشعر المريض بآلام شديدة فجأة دون سابق إنذار.
وتكمن صعوبة مرض العصب الخامس في وجود الكثير من محفزات الألم، حيث يتسبب ذلك في حدوث نوبات من الألم الشديد في الوجه وجبهة الرأس وكأنها طعنات أو صعقة كهربائية، تستمر لعدة ثوانٍ أو دقائق.
الإنفوجراف التالي يوضح أبرز العوامل التي تساعد على تحفيز حدوث الألم في حالة الإصابة بالعصب الخامس، وكذلك طرق العلاج..
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