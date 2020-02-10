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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد كورونا.. بكين تعزز تطهير المفروشات على متن القطارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت مجموعة بكين للسكك الحديدية الصينية أنها عززت عمليات التطهير للمفروشات المستخدمة على متن القطارات عبر التعقيم بدرجات الحرارة العالية والمطهرات وإطالة مدة الغسل، وذلك وسط تفشي وباء فيروس كورونا الجديد في البلاد.
وتشمل المواد التي يتم تطهيرها أغطية الأسِرَّة والستائر والوسائد ومفارش الموائد على متن قطارات النوم والقطارات متعددة الوحدات الكهربائية والتي تعمل بين بكين وشانجهاي وقوانغتشو وتشانغجياكو وكولون في هونغ كونغ.
وقد استخدمت مياه ساخنة حرارتها 90 درجة مئوية في غسل أو كي هذه المواد، مع إضافة مادة هيبوكلوريت الصوديوم إلى المياه. كما تم تمديد وقت الغسيل 10 دقائق ليبلغ ساعة واحدة.
وقال تشانج يونج جيه من الشركة والذي يشرف على مهام الغسيل، إن هذه الإجراءات سوف تحافظ على نظافة المفروشات وسلامتها أثناء هذه الفترة للوقاية من الأوبئة ومكافحتها.
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