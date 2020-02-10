الصين تطبق نظاما صارما في أول يوم عمل منذ تفشي كورونا

تشهد أكبر المدن الصينية إجراءات وقائية مشددة، في الوقت الذي يستعد فيه العاملون للعودة إلى أعمالهم، الإثنين، لأول مرة منذ بدء تفشي فيروس كورونا الجديد الشهر الماضي.







وقال مسؤولون معنيون بالوقاية من الأمراض والحد من انتشارها في مدينة شنغهاي إن الغالبية الكبرى من المناطق السكنية تطبِّق بالفعل إجراءات وقائية مشددة.





وذكرت صحيفة "بكين ديلي" أن السلطات في العاصمة الصينية عززت من الإجراءات الوقائية في المجتمعات السكنية وطبقت "نظام تسجيل صارما" على الدخول إلى المدينة.

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وارتفع عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا القاتل في الصين إلى 908 أشخاص بحلول نهاية يوم الأحد، وذلك بعد حدوث 97 حالة وفاة جديدة بين المصابين.



