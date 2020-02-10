رفع الحجر الصحي عن 2991 وافدا من "بؤرة كورونا" إلى كوريا الجنوبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، الإثنين، رفع إجراءات الحجر الصحي عن جميع الوافدين من مدينة ووهان الصينية، مركز انتشار فيروس كورونا الجديد، إلى كوريا الجنوبية، بعد أن انتهت فترة حضانة الفيروس التي تتراوح بين يوم و14 يوماً.

وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية بأن سلطات الصحة العامة أوضحت أن فترة حضانة الفيروس لـ2991 شخصاً وصلوا إلى كوريا الجنوبية من مدينة ووهان الصينية في الفترة من 13 إلى 26 يناير/كانون الثاني، انتهت منتصف ليل اليوم بالتوقيت المحلي.

وذكرت الوكالة أن السلطات لم تتمكن من الاتصال بـ25 شخصاً وافداً من مدينة ووهان ممن يتعين خضوعهم للفحوصات.

وكانت كوريا الجنوبية أعلنت، مساء الأحد، عن 3 حالات جديدة للإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 27 حالة حتى الآن.

وأعلنت السلطات الصينية، الإثنين، أن فيروس كورونا الجديد حصد حتى الآن، وفق آخر إحصائية، أرواح 908 أشخاص في الصين، بينما تخطّى عدد المصابين بالوباء 40 ألف شخص.