القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، الإثنين، رفع إجراءات الحجر الصحي عن جميع الوافدين من مدينة ووهان الصينية، مركز انتشار فيروس كورونا الجديد، إلى كوريا الجنوبية، بعد أن انتهت فترة حضانة الفيروس التي تتراوح بين يوم و14 يوماً.
وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية بأن سلطات الصحة العامة أوضحت أن فترة حضانة الفيروس لـ2991 شخصاً وصلوا إلى كوريا الجنوبية من مدينة ووهان الصينية في الفترة من 13 إلى 26 يناير/كانون الثاني، انتهت منتصف ليل اليوم بالتوقيت المحلي.
وذكرت الوكالة أن السلطات لم تتمكن من الاتصال بـ25 شخصاً وافداً من مدينة ووهان ممن يتعين خضوعهم للفحوصات.
وكانت كوريا الجنوبية أعلنت، مساء الأحد، عن 3 حالات جديدة للإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 27 حالة حتى الآن.
وأعلنت السلطات الصينية، الإثنين، أن فيروس كورونا الجديد حصد حتى الآن، وفق آخر إحصائية، أرواح 908 أشخاص في الصين، بينما تخطّى عدد المصابين بالوباء 40 ألف شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر رفع الحجر الصحي عن 2991 وافدا من "بؤرة كورونا" إلى كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.