بريطانيا تحذر: "كورونا" يشكل تهديدا خطيرا

قالت بريطانيا، الإثنين، إن فيروس كورونا الجديد يشكل تهديدا خطيرا ووشيكا على الصحة العامة، في خطوة من شأنها أن تمنح الحكومة صلاحيات إضافية لمكافحة انتشار الفيروس.



وأضافت وزارة الصحة البريطانية أن "حدوث أو انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد يشكل تهديدا خطيرا ووشيكا للصحة العامة"، معتبرة أن الإجراءات الموضحة في القواعد التنظيمية تعد وسائل فعالة في إبطاء أو منع انتقال الفيروس.

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وحددت الوزارة مستشفى (آرو بارك) ومستشفى (كينتس هيل بارك) كمنشأتي "عزل"، كما صنفت إقليم هوبي ومدينة ووهان في الصين "منطقة موبوءة".

وتقول بريطانيا إنها رصدت حتى الآن 4 حالات إصابة بالفيروس الوبائي، وتضع البريطانيين العائدين من ووهان في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وقضى فيروس كورونا المستجد على 910 أشخاص حول العالم بعد تفشيه في نحو 30 بلدا ومنطقة، وأصاب نحو 40 ألفا و614 آخرين حتى الآن، فيما أعلنت السلطات الصحية في الصين تعافي 3342 شخصا من المرض الوبائي.

وبدأ العاملون والموظفون في العودة بالتدريج للمكاتب والمصانع في الصين، الإثنين، مع تخفيف الحكومة بعض القيود على العمل بعد تفشي الفيروس الذي رصد في ديسمبر/كانون الأول بسوق لبيع الحيوانات في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي.