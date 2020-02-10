إنزال الدورة الشهرية المتأخرة.. طرق طبيعية جربيها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا تعتبر أيام الدورة الشهرية من الأوقات المفضلة لدى السيدات، لكن في بعض الأحيان تضطر بعضهن إلى اتباع طرق تساعدهن في تسريع نزولها، ربما لرغبتهن بإنهائها قبل مناسبة معينة أو لتنظيم موعدها. كما أن بعضهن يشعرن بالتوتر والقلق والانتفاخ عند تأخرها.

لكن ما أسباب تأخر الدورة الشهرية

يحدث تدفق دم الدورة الشهرية كل 21 إلى 35 يوما ويستمر من يومين الى سبعة أيام، ويسمى تأخرها "انقطاع الطمث"، ويحدث هذا للنساء اللاتي تأخرت عنهن لثلاتة أشهر متوالية أو للفتيات اللاتي تجاوزن الـ 15 عاما دون بدء الدورة الشهرية.

وهناك العديد من الأسباب المحتملة لتأخر الدورة أو انقطاعها، مثل الضغط العصبي أو حالة تكيّس المبايض أو وسائل منع الحمل الهرمونية، وايضا مشاكل الغدد الدرقية وبالطبع سن اليأس.

الحمل

إذا كان هناك أي احتمال ولو ضئيلا بأن تكوني حاملا، تجنبي استخدام أي من الطرق حتى الطبيعية منها لإنزال الدورة الشهرية، لإنها من الممكن أن تتسبب باجهاضك وقد تشكل خطرا عليكِ.

ما هي الطرق الطبيعية لإنزال الدورة الشهرية المتأخرة؟

فيتامين سي

يساعد فيتامين C في رفع مستويات هرمون الاستروجين وخفض مستوى هرمون البروجسترون، مما يؤدي إلى حدوث تقلصات في بطانة الرحم ونزول الدورة الشهرية.

ويمكنك الحصول على فيتامين C من حبوب الفيتامينات، أو الأطعمة التي تحتوي عليه مثل الحمضيات، البروكلي، السبانخ، الفلفل الأحمر والأخضر.

الأناناس

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تمتاز فاكهة الأناناس بأنها غنية بأنزيم البروميلين "Bromelain" الذي يعتقد أنه يؤثر على هرمون الاستروجين وبعض الهرمونات الأخرى، ومع ذلك لا يوجد دليل علمي يؤكد أن الأناناس يُنزل الدورة الشهرية.

الزنجبيل

يعتبر مشروب الزنجبيل علاجا تقليديا لتنزيل الدورة الشهرية، لكنه مازال غير مثبت علميا، ويمكن شربه عن طريق غلي قطع منه في وعاء مملوء بالماء لمدة 5 دقائق، وتصفيته وشربه.

البقدونس

يحتوي البقدونس على نسبة عالية من فيتامين C الذي من الممكن أن يساعد على تحفيز تقلصات الرحم، لكن يجب شربه بكميات معينة، كما يُمنع على الحامل أو المرضعة شربه، ويمكنك تناوله عن طريق غليه ونقعه لمدة 5 دقائق قبل الشرب.

الكركم

يعتبر الكركم أيضا علاجا تقليديا لتنزيل الدورة الشهرية على الرغم من عدم إثبات الأمر علميا، إلا أنه يساعد على تنظيم هرومونات الجسم، ويمكنك إضافته إلى الماء أو الحليب وتناوله على شكل مشروب دافئ.

الاسترخاء

يمكن أن يكون الإجهاد في بعض الأحيان سبب تأخر الدورة الشهرية، فعندما تشعرين بالتوتر يقوم جسمك بإفراز هرموني الكورتيزول، أو الأدرينالين، اللذين يمنعان إنتاج هرموني الاستروجين والبروجستيرون الضرورين للحفاظ على الدورة الشهرية المنتظمة.

ويمكنك الاسترخاء والتقليل من التوتر عن طريق قضاء الوقت مع الاصدقاء و العائلة، أو ممارسة الرياضة أو الاستحمام بماء دافئ.