انتفاخ أسفل العين.. إليك أبرز الأسباب وطرق العلاج!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعد الانتفاخ الذي تصاب به بعض النساء أسفل عيونهن من أكثر المشكلات التي تؤرقهن وتثير انزعاجهن بينما لا تتطلب تلك الحالة أي علاج؛ إذ تتلاشى في الغالب من تلقاء نفسها، لكن يجب أيضا معرفة أن هذا الانتفاخ قد يكون إشارة دالة في بعض الأحيان على الإصابة بمشكلة صحية بسيطة أو أكثر خطورة.

ونستعرض فيما يلي قائمة بأبرز 10 أسباب قد تؤدي للإصابة بانتفاخ أسفل العينين:

الإكثار من تناول الملح

يجب معرفة أن الإكثار من تناول الملح أو الصوديوم هو أمر غير جيد بالنسبة لك ولمظهرك؛ فالصوديوم الزائد قد يجعل جسمك يحتفظ بالمياه، وهو ما قد يؤدي لحدوث انتفاخ في الوجه والجسم، وهو ما يشيع حدوثه في الصباح بعد تناول وجبة مملحة، ولك أن تعلمي أن تناولك نوعية الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم - كما الموز، الزبادي، البطاطس والمشمش المجفف - قد تفيد في مقاومة الملح.

البكاء

إذ ثبت أنه يتسبب في تجميع السوائل حول العينين، ما يؤدي لحدوث انتفاخ لفترة قصيرة.

عدم الحصول على قسط كاف من النوم

إذ أظهرت إحدى الدراسات أن عدم الحصول على قدر كاف من النوم ليلا أمر قد ينتج عنه حدوث انتفاخ أسفل العين، وهو ما يمكن أن يتسبب أيضا في تساقط الجفون، احمرار العينين وظهور دوائر سوداء أسفلهما.

الحساسية

إذ ثبت أنها قد تتسبب في تراكم وتجميع السوائل بالجيوب الأنفية وحول العينين، وهو ما قد يتسبب في الأخير في حدوث انتفاخ أسفل العينين، كما يمكن أن تصيب العينين باحمرار، حكة وتدميع. ومن أبرز مسببات الحساسية: اللقاح، الغبار، العفن، الدخان، التلوث، الغضب، الفرو الحيواني، المواد الكيميائية والعطور.

التدخين

فقد ثبت أن تدخين السجائر، الشيشة والسيجار أمر قد ينتج عنه تهيج العينين، ويمكن بالإقلاع عن التدخين الايجابي والسلبي منع الإصابة بانتفاخ أسفل العين.

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التهابات العين

الالتهابات قد تسبب في حدوث تورم أو انتفاخ أسفل إحدى العينين أو كليهما، وقد تحدث الإصابة بتلك الالتهابات إما في العين أو في الجفن، ولهذا ينصح بتجنب لمس أو حك العينين؛ إذ يزول الالتهاب عادة خلال أسبوع، وإن طالت المدة عن ذلك، فربما تكون الحالة بحاجة لعلاج مضاد حيوي.

انسداد القناة الدمعية

عند انسدادها، ربما تتجمع السوائل التي تسير بها ( وهي دموع ومياه طبيعية ) حول العينين، ما يمكن أن يؤدي لحدوث انتفاخ تحت العين. وتشيع تلك الحالة لدى الأطفال الرضع ويمكن أن يصاب بها الأطفال والبالغون كذلك.

الإصابات

وهي عادة الإصابات التي تنتج عن خدوش صغيرة في محيط العين بسبب الأظافر أو فرش المكياج، ويمكن أن تتسبب في حدوث انتفاخات أسفل العين.

مرض جريفز

ويعرف أيضا باسم مرض العين الدرقية، ويظهر حين يحدث خلل في الهرمونات التي تفرزها الغدة الدرقية، وقد يحدث أيضا في بعض الأحيان عند الإفراط في تناول أدوية الغدة الدرقية، وهناك إحصاءات تشير إلى أن حوالي 30 % من الأشخاص المصابين بهذا المرض يعانون من مشكلات في أعينهم، منها انتفاخ العينين وتورم أسفلهما، وهو ما يحدث لأن المرض يحدث تغييرات بالأنسجة حول العينين.

داء كثرة الوحيدات (Mononucleosis)

والمعروف باللغة الدارجة أيضا باسم "داء التقبيل"، والذي يمكن التقاطه من العطس أو الكحة، وربما يصيب العينين بعدة أعراض من بينها: الاحمرار، الألم، التورم ورؤية "بقع" في مجال الرؤية.

وبالنسبة للعلاج، يقول الأطباء إن انتفاخ أسفل العين عادة ما يزول من تلقاء نفسه في معظم الحالات، وإن الحاجة للعلاج تعتمد على السبب، وقد تستدعي الحالة أحيانا أدوية مضادة للحساسية، أدوية مضادة للفيروسات، مضادات حيوية، مراهم مضادة للجراثيم، قطرات عين مضادة للبكتيريا وقطرات العين الستيرويد.

كما قد تتم الاستعانة ببعض العلاجات المنزلية مثل الكمادات الباردة، أكياس الشاي وتدليك الوجه.