إدارة الطوارئ تنقل سيدة يزيد وزنها عن 200 كيلوغرام للمستشفى في السعودية

الرياض - لايف ستايل
قامت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي التابعة لصحة الطائف في السعودية، بنقل سيدة يزيد وزنها عن 200 كيلوغرام إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية.ووفقا لما نشرته صحيفة "سبق"، توجهت سيارة العناية المركزة وفرقة أخرى من الهلال الأحمر والدفاع المدني، للتعامل مع الحالة، وتم نقل الحالة إلى مجمع الملك فيصل لإجراء الفحوصات اللازمة وإخضاعها للعلاج.
ونجحت إدارة الطوارئ في أوقات سابقة في التعامل مع مثل هذه الحالات والقيام بنقلها إلى المستشفيات لتلقي العلاج نظرا لتوفر سيارتي إسعاف من الحجم الكبير.
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