شكرا لقرائتكم خبر عن مع بداية التيرم التاني.."رفض المدرسة"مشكلة نفسية قدتصيب طفلك..اتعاملي معاهاصح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يرفض طفلك الذهاب إلى المدرسة بشكل شبه يومى ويتغيب في معظم أيام الدراسة؟.. إذا كانت إجابتك بنعم، فقد يعانى طفلك من مشكلة نفسية تسمى "رفض المدرسة" ونتعرف على أعراضها وكيفية التعامل معها في السطور التالية، وفقاً لموقع "raising children"، حيث أكد الموقع أن "رفض المدرسة" ليست مرضاً نفسياً ولكنها مشكلة سلوكية.



مشكلة رفض المدرسة

ما هو رفض المدرسة؟

رفض المدرسة هو عندما ينزعج الطفل بشدة من فكرة الذهاب إلى المدرسة أو غالبًا ما يغيب عن بعض أو كل يوم عن المدرسة، ولا يختفي هذا الضيق أو القلق من الذهاب للمدرسة من طفلك.

يمكن أن يعني رفض المدرسة أن الأطفال يواجهون صعوبة في الذهاب إلى المدرسة أو صعوبة في مغادرة المنزل - فقد لا يذهبون إلى المدرسة على الإطلاق. يقضي الأطفال الذين يرفضون الذهاب إلى المدرسة اليوم في المنزل مع معرفة آبائهم، على الرغم من أن آبائهم يحاولون دفعهم إلى الذهاب للمدرسة.

ورفض المدرسة ليس تشخيصًا نفسيًا رسمياً، لكنه اسم لمشكلة عاطفية أو سلوكية.

علامات وأعراض رفض المدرسة

إذا رفض طفلك الذهاب إلى المدرسة، سوف يعانى من هذه الأعراض:

-نوبات البكاء أو نوبات الغضب.

-الاختباء تحت أغطية السرير.

-رفض التحرك.

-التمسك بعدم الذهاب.

-يشكو من الأوجاع والآلام والمرض قبل المدرسة، والتي تتحسن بشكل عام إذا سمحت لطفلك بالبقاء في المنزل.

- مستويات عالية من القلق.



رفض الدراسة

أسباب رفض المدرسة

نادراً ما يكون هناك سبب واحد لرفض المدرسة، قد يكون مرتبطًا بقلق الانفصال أو المخاوف من مغادرة المنزل أو الرهاب أو الاكتئاب أو صعوبات التعلم أو المشكلات الاجتماعية في المدرسة.

رفض المدرسة قد يبدأ تدريجياً أو يحدث فجأة، يمكن أن يحدث في نفس الوقت أو بعد الأشياء التالية:

-الأحداث المجهدة في المنزل أو المدرسة أو مع أقرانهم.

- مشاكل الأسرة والأصدقاء.

- المشاكل الأكاديمية -على سبيل المثال، صعوبات التعلم.

-بدء أو تغيير المدارس

-الانتقال إلى المنزل

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- التعرض للتنمر.

-مشاكل مع المعلم.

ومن خلال عدم الذهاب إلى المدرسة ، قد يكون الطفل قادراً على:

-تجنب الأشياء المخيفة - على سبيل المثال ، العمل المدرسي الصعب والمدرسين.

-الخروج من المواقف الاجتماعية مع أصدقائهم أو المعلمين.

-تجنب قلق الانفصال.

-راقب ما يحدث في المنزل.

-الحصول على مزيد من الاهتمام من الآباء والأمهات.

من المهم أن يعود الأطفال إلى المدرسة في أقرب وقت ممكن، إذا استمر الأطفال في تجنب المدرسة، فمن المحتمل أن يزداد قلقهم بشأن المدرسة، من المحتمل أيضًا أن يتخلفوا عن العمل المدرسي ويشعرون بالعزلة الاجتماعية، كلما طالت فترة بقاء الأطفال خارج المدرسة، أصبح من الصعب عليهم العودة.

أشياء عملية افعلها لتشجيع الطفل على الذهاب إلى المدرسة

عندما تتحدث إلى طفلك

-أظهر لطفلك أنك تفهمه، على سبيل المثال ، يمكنك القول ، "استطيع أن أرى أنك قلق بشأن الذهاب إلى المدرسة. أعرف أن الأمر صعب، لكن عليك أن تذهب..معلمك وأنا سوف نساعدك."

-استخدم عبارات واضحة وهادئة لتخبر طفلك أنك تتوقع منه الذهاب إلى المدرسة، قل "متى" بدلاً من "إذا". على سبيل المثال ، يمكنك أن تقول، "عندما تكون في المدرسة غدًا ..." بدلاً من "إذا ذهبت إلى المدرسة غدًا ...".

-أظهر أنك تعتقد أن طفلك يمكن أن يذهب إلى المدرسة بقول أشياء إيجابية ومشجعة، على سبيل المثال ، "أنت تُظهر مدى شجاعتك بالذهاب إلى المدرسة". هذا سوف يبني ثقة طفلك في نفسه.

-استخدم عبارات مباشرة لا تمنح طفلك الفرصة ليقول "لا" على سبيل المثال ، "لقد حان الوقت للخروج من السرير".

عندما تكون في المنزل مع طفلك

-ابق هادئا، إذا رأى طفلك أنك قلق أو متوتر أو محبط ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة قلق طفلك، ومن خلال التزامك بالهدوء ، تصمم طريقة إيجابية للتعامل مع الموقف.

-خطط لبداية هادئة لليوم من خلال إنشاء جدول الصباح والمساء، على سبيل المثال ، جهز لباس موحد وغداء وحقائب مدرسية في الليلة السابقة، واجعل طفلك يستعد بالاستحمام في المساء.

-عندما يذهب طفلك إلى المدرسة، امتدحه .