ارتفاع ضحايا "كورونا الجديد" إلى 910 وفيات و40614 إصابة

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالإثنين 2020/2/10 01:19 م بتوقيت أبوظبي
كورونا يهدد آلاف المصابين بالموت
قضى فيروس كورونا المستجد على 910 أشخاص حول العالم بعد تفشيه في نحو 30 بلدا ومنطقة، وأصاب نحو 40 ألفا و614 آخرين حتى الآن، فيما أعلنت السلطات الصحية في الصين تعافي 3342 شخصا من المرض الوبائي.
وأعلنت لجنة الصحّة الوطنية بالصين، الإثنين، أنّ الفيروس الخطير حصد أرواح 908 أشخاص في الصين القارية، وتخطّى عدد المصابين 40 ألفاً و171 شخصاً بعد تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت اللجنة، في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، إنّ خلال الساعات الماضية سجلت 97 حالة وفاة جديدة، بينها 91 في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر ديسمبر/كانون الأول.
وخارج الصين القارية، سُجّلت حتى اليوم حالتا وفاة فقط بالفيروس، إحداهما في هونج كونج والأخرى في الفلبين.
وتكافح الصين للسيطرة على وباء كورونا المستجدّ، واتّخذت لهذه الغاية إجراءات مشدّدة شملت إغلاق مدن بأكملها ومنع سكانها من مغادرة منازلهم إلا للضرورة.
ويعتقد أنّ الفيروس ظهر أولاً في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/كانون الثاني.
ودفع الوباء منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية، والعديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.
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