تطور خطير.. كورونا ينتقل بين أشخاص لم يزوروا الصين قط

حذّر تيدروس أدحانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من تسارع وتيرة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ خارج الصين نتيجة انتقال العدوى بواسطة أشخاص لم يسافروا قط إلى هذا البلد الآسيوي.

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع توجه أعضاء في المنظمة التابعة للأمم المتحدة على رأس بعثة خبراء دولية إلى الصين؛ للمساعدة في تنسيق مكافحة انتشار المرض الذي أصاب 40 ألف شخص حتى الآن وقضى على 908 آخرين.

وقال جيبريسوس في تغريدة على تويتر: "هناك حالات مثيرة للقلق لانتشار (إن كو في 2019) بواسطة أشخاص لم يسبق لهم أن سافروا إلى الصين"، مستخدماً الاسم العلمي المؤقت للفيروس.

وأضاف أنّ "اكتشاف عدد صغير من الحالات قد يشير إلى انتقال للعدوى على نطاق أوسع في بلدان أخرى. باختصار، ما نراه قد لا يكون سوى رأس الجبل الجليدي".

ورغم أنّ وتيرة انتشار الوباء خارج الصين تبدو بطيئة إلى حدّ ما، فإنّ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حذّر من أنّ هذه الوتيرة يمكن أن تتسارع.

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وقال إنّ "هدفنا لا يزال احتواء الفيروس، لكن يجب على جميع البلدان استخدام الفرصة التي أوجدتها استراتيجية الاحتواء للاستعداد لاحتمال وصول كورونا".

خارج الصين القارية سجّلت حتى اليوم حالتا وفاة فقط بالفيروس، إحداهما في هونج كونج والأخرى في الفلبين، في حين زاد عدد المصابين على 350 شخصاً يتوزّعون على 30 دولة ومنطقة.

وقال جيبريسوس إن بعثة الخبراء التي توجهت إلى الصين يقودها بروس آيلوارد الخبير الذي عمل في حالات طوارئ صحية أخرى في الماضي، موضحا أن آيلوارد عمل في إطار جهود منظمة الصحة العالمية لمكافحة وباء إيبولا في غرب أفريقيا بين 2014 و2016.

كانت منظمة الصحة العالمية تحدثت عن "بعض الاستقرار" في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في الصين، لكنها أكدت أنه من المبكر جدا القول إن كورونا بلغ الذروة.

وتكافح الصين للسيطرة على وباء كورونا المستجدّ واتّخذت لهذه الغاية إجراءات مشدّدة، شملت إغلاق مدن بأكملها ومنع سكانها من مغادرة منازلهم إلا للضرورة.

ويعتقد أنّ الفيروس ظهر أولاً أواخر ديسمبر/كانون الأول في مدينة ووهان بوسط الصين في سوق لبيع الحيوانات البرية، وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/كانون الثاني.

ودفع الوباء منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية والعديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.