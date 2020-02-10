130 حالة.. إصابات كورونا تتضاعف على "السفينة الموبوءة" باليابان

أفادت تقارير إعلامية، الإثنين، بأنَّ 60 شخصاً إضافياً أصيبوا بفيروس كورونا القاتل على متن السفينة السياحية "برنسيس دياموند" الخاضعة للحجر الصحي في يوكوهاما باليابان.







وذكر تقرير لقناة "تي بي إس" اليابانية أنه بذلك يصل العدد الإجمالي للمصابين على متن السفينة إلى 130 شخصا، وفقاً لوكالة أنباء "بلومبرج".





وارتفع بذلك عدد الحالات المصابة خارج حدود الصين إلى 360 شخصاً في أكثر من 24 دولة حول العالم.





في السياق، أعلنت وزارة الصحة الصينية، الأحد، اكتشاف 2618 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعة "هوبي".

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وسجلت المقاطعة 91 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس في مقاطعة هوبي بالصين إلى 871 شخصاً.





وأضافت أنَّ عدد المصابين ارتفع بفيروس كورونا في مقاطعة هوبي بالصين إلى 29631 شخصاً.





كما ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا القاتل في الصين إلى 908 أشخاص بحلول نهاية يوم الأحد، وذلك بعد حدوث 97 حالة وفاة جديدة بين المصابين.





وأعلنت مفوضية الصحة الوطنية في الصين في بيان إصابة 3 آلاف و62 حالة جديدة مؤكدة بالفيروس، ما يرفع عدد الحالات المصابة في جميع أنحاء الصين إلى 40 ألفا و171 شخصاً.



