أول صورة للمصري نايل نصار مع ابنة بيل جيتس بعد خطبتهما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر الفارس المصري نايل نصار، عبر حسابه على موقع "أنستقرام" أول صورة جمعته بخطيبته جنيفر، ابنة الملياردير العالمي الشهير بيل جيتس، مؤسس وصاحب شركة "مايكروسوفت"، وذلك بعد إعلان خطبتهما بشكل رسمي منذ أيام.

وظهر نصار وجنيفر وهما يرتديان ملابس الخطوبة التي كانت باللون الأبيض، وعلق نصار قائلا: "دائما تضع الابتسامة على وجهي".





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من جهتها نشرت جنيفر بيل جيتس، صورة جمعتها بخطيبها عبر حسابها على موقع "أنستقرام" دون أن تترك أي تعليق.

وكانت جنيفر، أعلنت خطبتها لصديقها الفارس المصري، نايل نصار، بعد علاقة دامت 4 أعوام، وبدأت أثناء دراستهما في جامعة ستانفورد.



