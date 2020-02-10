أم أميركية توثق فوضى خلّفها ابنها بسبب "ورق الحمام" عبر حسابها على "تويتر"

رغم الفوضى التي يحدثها الأطفال فى كثير من الأحيان، والتي تخلف للأمهات تعبًا في تنظيم هذه الفوضى، إلا أن كثيرًا من أفعالهم تكون عفوية، وتبعث على الضحك، لا سيما إذا تم توثيق هذه الأفعال لتذكرها بعد سنوات طويلة.جايلا هنري الأم التي تبلغ من العمر 24 عامًا وجدت نفسها في موقف لا تُحسد عليه، بسبب ابنها برايلون الذى يبلغ من العمر سنة واحدة، حيث قامت بتوثيق ما فعله الطفل، ونشرته عبر تويتر، وعلقت: "لا تثق في طفل هادئ"

وبحسب "ديلى ميل"، فقد أظهر الفيديو الذى نشرته الأم على تويتر، برايلون وهو يسير بورق المناديل المثبت في الحمام، بينما الطرف الآخر من "بكرة" المناديل مثبتة على حامل فى الحمام في نهاية الممر. يظهر الطفل، وهو يمشي على طول السجادة بينما يترك الورقة خلفه، ما يخلق المزيد من الفوضى، ثم يفتح برايلون الباب أمام غرفة المعيشة ويستمر فى التجول في المنزل. قالت الأم جايلا: "رأيته يلعب مع ورق التواليت ويستمتع بسحبه وقررت أن أسجل لأننى أردت أن يخلد هذا المقطع في الذاكرة، فأنا أود أن أضيف أنه طفل ذكي جدًا يستمع لكنى أم لا تمانع فى استكشاف فضوله.. لقد قمنا بتنظيف الفوضى معًا وكان درسًا حول ما نقوم به"

المفارقة أن الفيديو حصل على أكثر من 6 ملايين مشاهدة خلال 9 أيام فقط، وهو رقم كبير، قد لا تصل إليه كليبات المطربين على مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن الطفل أجبر رواد تويتر، على متابعة المقطع حتى النهاية، بفضل تلقائيته الطفولية الرائعة.

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