شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوماً بعد يوم تتزايد المخاوف من فيروس كورونا مع تزايد عدد المرضى، في المقابل هناك بارقة أمل بزيادة أعداد المتعافين من المرض.

وأعلنت الصين أمس شفاء نحو 900 شخصاً من الفيروس القاتل وخروجهم من المستشفى بعد العلاج، ووفقاً لموقع gisanddata ، ليبلغ عدد المتعافين حول العالم 1339 حالة.

ـ الفيديو المعلوماتى يوضح رحلة العلاج والتعافى من كورونا:

أعلنت الصحة الصينية شفاء 900 حالة من الفيروس وخروجهم من المستشفى

الخبر كان بمثابة بارقة أمل للقضاء على الفيروس القاتل

ولكن ما نوع العلاج الذى يتلقاه المرضى وكيف كانت رحلة التعافى من الفيروس القاتل؟

ـ الفيروس يشكل خطراً على كبار السن والذين يعانون من نقص المناعة

ـ الاستشفاء يبدأ بعزل المرضى فى الحجر الصحى لمنع انتشار الفيروس

ـ فى الحالات الشديدة يمكن أن يسبب الفيروس التهاب رئوى

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ــ 1من كل 4 حالات مصاب بفيروس كورونا شديد يحتاج لجهاز تنفس صناعى

-يمكن أيضًا إعطاء السوائل فى حالات الإسهال.

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هل تم التوصل لعلاج فعال لهذا الفيروس ؟

ـ تم الإعلان عن أكثر من علاج

الأول :

في تايلاند توصل الأطباء لمزيج من العقاقير المضادة للفيروسات مع أدوية الإيدز

أثبت فعاليتها خلال 48 ساعة من العلاج

و الثانى :

في الصين، بالتوصل لعقار جديد اسمه ريمديسفيرم مضاد للفيروسات

ولكن لا تزال هذه الأدوية في طور التجربة ولم يعلن عن دواء نهائي معتمد