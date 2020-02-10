اكتشاف علمي قد يسهل القضاء على فيروس “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 فبراير 2020 10:15 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أصدرت مؤسسة “أرشيف بنك معطيات البروتين (PDB)”، مقرها بالولايات المتحدة، البنية الهيكلية لإنزيم البروتياز ( الإنزيم البروتيني الرئيسي) لفيروس كورونا الجديد، في أعقاب تفشي هذا الفيروس بالصين وأجزاء أخرى من العالم.

ووفقا لتقرير صدر عن جامعة كاليفورنيا في سان دييغو (UCSD)، فإن هذه الخطوة ستمكّن من إجراء الأبحاث حول هذا الفيروس الجديد المُعدي للبشر، وتوفر نقطة انطلاق لاستكشاف عقاقير مُعالجة على أساس هذه البنية الهيكلية للإنزيم البروتيني للفيروس.

وتظهر البنية الهيكلية، التي تم عرضها في الموضوع الحالي لبنك المعطيات أعلاه، وهو بعنوان “جُزيء الشهر”، تظهر عبارة عن بنية هيكلية بلورية عالية الدقة لإنزيم فيروس كورونا الجديد ((3CL hydroase (Mpro))) كما حددها تسي خه راو، وفريق أبحاث هايتاو يانغ في جامعة شانغهاي للتكنولوجيا.

وهذه هي البنية ثلاثية الأبعاد العامة الوحيدة حاليا لهذا الفيروس بالذات.

وأصدر بنك المعطيات (PDB) أيضا لوحة تصوّر فيروس كورونا وهو يدخل للتو إلى الرئتين، ويحيط به مخاط تفرزه خلايا الجهاز التنفسي، وأجسام مضادة مفرزة، والعديد من بروتينات صغيرة لجهاز المناعة.

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ويعتبر إنزيم فيروس كورونا الجديد ((3CL hydroase (Mpro))، المعروف أيضا باسم البروتياز الرئيسي، ضروريا لنضج وتحلل الإنزيم البروتيني للفيروس. ويُعتقد أنه هدف طموح يساعد في استكشاف عقاقير ذات جزيئات صغيرة تمنع انقسام البروتينات الفيروسية، وتكبح انتشار العدوى.

وأوضح ستيفن ك. بورلي، الطبيب والعالم ومدير بنك المعطيات PDB، وعضو هيئة التدريس في جامعة روتجرز وجامعة كاليفورنيا “أن البروتياز الرئيسي لفيروس كورونا يمثل أهدافا جذابة لاستكشاف العقاقير وتطويرها”.

وأضاف “أن المعلومات حول البنية ثلاثية الأبعاد المتاحة مجانا من قبل بنك PDB، تشتمل على مواد كيميائية صغيرة مرتبطة بإحكام بموقع الإنزيم النشط، مما يؤكد أنها أهداف لاستكشاف العقاقير المُعالجة. وتوفر بعض هذه الهياكل نقاط انطلاق لاستكشاف عقاقير على أساس البنية الهيكلية، لمثبطات الأنزيم البروتيني مع خصائص تشبه العقاقير مناسبة للاختبارات قبل السريرية”.

وقال بورلي إن بنك (PDB) يأمل في أن تساعد هذه البنية الهيكلية الجديدة، وتلك الخاصة بسارس ومتلازمة MERS، الباحثين والأطباء على معالجة حالة الطوارئ الصحية لفيروس كورونا الجديد.

وتتم إدارة أرشيف (PDB) بشكل مشترك من خلال شراكة عالمية لبنك معطيات البروتين ((Worldwide Protein Data Bank)) وتشمل مراكز البيانات المعنية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. ويحتوي الأرشيف على أكثر من 160 ألفا من الهياكل ثلاثية الأبعاد لبروتينات وأحماض نووية، وحمض نووي ريبي.